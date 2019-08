Kifli divarlardan bu yolla qurtulun

Gün boyu təmiz hava girməyən məkanlar bir çox xəstəliyə səbəb olur.

Publika.az xəbər verir ki, insanların yaşadığı, çalışdığı məkanlar təmiz hava ilə təmin olunmalıdır. Bunun üçün isə öncə havalandırma sistemini nəzarətdə saxlamaq vacibdir. Havası ağır olan məkanlarda adətən rütubət və kif yaranır. Kifli divarları təmizləmək üçün ətirli paltaryuyan maye, su, sabun və sirkəni qarışdırıb istifadə edə bilərsiniz. Bu üsulla həm pulunuza qənaət etmiş olacaqsınız, həm də evdə allergiyaya yol açan bakteriyaları məhv edəcəksiniz.



Rütubət olan məkanlarda siçan və həşəratlar yayıla bilər. Bu baxımdan hamamı daim quru saxlamaq, mətbəxdəki yemək qırıntılarını təmizləmək vacibdir.

