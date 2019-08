Çin Milli Neft Korporasiyası (CNPC), Vaşinqtonun Karakasa qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara görə, təxminən 5 milyon barel nefin tankerə yüklənməsi barədə qərarı ləğv edib.

Report xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg məlumat yayıb.

Xəbərə əsasэn on ildən çoxdur ki, Pekin Karakas qarşısındakı öhdəliklərindən əl çəkmir. Qeyd olunub ki, avqustda neft tədarükünün ləğvi, Çinin Venesueladan neft almağı dayandıracağının göstəricisi deyil.



