Artıq gələn il daşına bilən elektronika...

"Apple" daşınan elektron cihazların satış göstəricilərini açıqlamır, lakin mənbə onları ictimaiyyətə açıq olan məlumatlardan kənar qiymətləndirməyə cəhd edib. Hesablamalara görə, daşınan elektronikanın satış həcmindəki payı sabit şəkildə artaraq cari ilin yekunlarına görə 20%-ə çatacaq.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, il ərzində, təxminən, 30 milyon "Apple Watch" saatı və 30 milyondan çox "AirPod" qulaqlıqları satılacaq. Artım dinamikasının qorunub saxlanılması şərti ilə artıq 2020-ci ildə daşına bilən elektronika smartfon və servislərdən sonra "Apple"ın üçüncü böyük gəlir mənbəyi ola bilər. Başqa sözlə desək, saatlar və qulaqlıqlar şirkətə iPad planşetlərindən və Mac kompüterlərindən daha çox gəlir gətirəcək.

Milli.Az

