Premyer Liqamızda yeni mövsüm başladı

Azərbaycan Premyer Liqasında 2019-2020 mövsümü start götürüb.



Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, mövsümün açılış matçı "Dalğa Arena"da olub. Burada "Keşlə" son illərin çempionu "Qarabağ"ı qəbul edib. Qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.



Turun digər oyunları qarşıdakı üç gün ərzində keçiriləcək.





16 avqust (cümə)

Azərbaycan Premyer Liqası, I tur

19:00. "Keşlə" - "Qarabağ" - 0:1

Qol: İsmayıl İbrahimli, 78

Qırmızı vərəqə: Emin Mehtiyev, 74-iki sarı vərəqə ("Keşlə")

Hakimlər: Orxan Məmmədov, Namiq Hüseynov, Mübariz Haşımov, Etibar Həsənov

"Dalğa Arena"

17 avqust (şənbə)

19:00. "Qəbələ" - "Sumqayıt"

Hakimlər: Rauf Cabarov, Yaşar Abbasov, Müslüm Əliyev, Rəşad Əhmədov

Qəbələ şəhər stadionu

18 avqust (bazar)

20:00. "Səbail" - "Zirə"

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Vüqar Bayramov, Rauf Allahverdiyev

"ASCO Arena".

19 avqust (bazar ertəsi)

20:00. "Neftçi" - "Sabah"

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Nicat İsmayıllı

"Bakcell Arena"

Milli.Az

