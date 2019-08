Azərbaycan Premyer Liqasında 2019/2020 mövsümünün ilk qolu vurulub.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, "Keşlə" - "Qarabağ" açılış oyununda baş verib. Ağdam klubunun futbolçusu İsmayıl İbrahimli 78-ci dəqiqədə fərqlənib.

Qeyd edək ki, hazırda davam edən görüşdə "Qarabağ" 1:0 hesabı ilə öndədir.

Milli.Az

