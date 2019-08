Smartfonu necə sürətləndirmək olar – 3 QIZIL QAYDA

Bəzən ekran keçidləri ləngiyir. Hansısa tətbiqə daxil olanda isə ümumiyyətlə tutulur. Smartfonlarda tez-tez yaşanan ləngimə və donma problemlərindən yəqin ki, siz də bezmisiniz. Bəs necə edək ki, smartfon daha sürətli çalışsın?

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bunun üçün aşağıdakıları etmək faydalı olacaq:

1. Keş məlumatları silin. Keş məlumatlarının məqsədi əslində telefonu sürətləndirmək olsa da, əgər yeriniz azdırsa və heç nəyi silmək istəmirsinizsə bu sizə xeyirdən çox ziyan verəcək. Nəzərə alın ki, keş məlumatlarını silərkən əməliyyat apardığınız proqramdan çıxmalı olacaqsınız. Hətta bəzi mesajların silindiyini belə görə bilərsiniz. Ona görə də məlumatların bir nüsxəsini ehtiyata atmağı unutmayın.

2. "widget"ləri silin. Onlar nə qədər maraqlı və isifadəyə yararlı görünsələr də ramda çox yer tutmaları smartfonu yavaşlada bilir.

3. Lazımsız animasiyaları silin. Animasiyalar gözə xoş görünür, smartfona xüsusi bir rəng qatır amma animasiyaların çoxluğu prosessorun üzərinə əlavə yük salır. Bu isə onun yavaşlamasına səbəb olur.

Milli.Az

