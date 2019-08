Abşeronda 30 yaşlı qız intihara cəhd edib

Abşeron rayonu ərazisində intihara cəhd hadisəsi baş verib.

"Report"un xəbərinə görə, hadisə rayonun Quşçuluq massivi adlanan ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1989-cu il təvəllüdlü Əsgərova Sevinc Əmircan qızı intihara cəhd edib.

Yaralı təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona hər saidin kəsilmiş yaraları və alın nahiyyəsinin əzilmiş-cırılmış yarası diaqnozu qoyulub.

İntihara cəhdin hansı səbəbdən baş verdiyi hələki məlum deyil. 30 yaşlı xanım reanimasiyaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.



