Sosial şəbəkədə "Motorola" brendinin yeni smartfonun təsviri yayılıb.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bu modelin əsas xüsusiyyəti ön kamera altında heç bir kəsiklərin olmadığı çərçivəsiz dizayndır. Çox güman ki, yenilikdəki selfi kamerası irəli hərəkət edə biləcək, lakin ekranaltı gizli kamera ehtimalı da istisna deyil.

Yeniliyin "Motorola G8" ola biləcəyi ehtimalı var. Model haqqında başqa məlumat, hələ ki, yoxdur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.