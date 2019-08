Almaniya Bundesliqasında 2019/2020 mövsümü start götürüb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, açılış oyununda son çempion "Bavariya" evdə "Herta" ilə qarşılaşıb. Görüş 2:2 hesablı heç-heçə başa çatıb.

"Bavariya" - "Herta" - 2:2

Qollar: Robert Levandovski, 24, 60-pen.- Dodi Lukebakio, 36, Marko Qruyiç, 39

Qeyd edək ki, turun digər oyunları bu gün və sabah keçiriləcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.