"Daxiliyanma mühərrikləri ötən əsrin qalığıdır. Ona görə də muzeydə eksponat kimi saxlanılmalıdır".

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bunu "Tesla" şirkətinin rəhbəri İlon Mask öz "Twitter" hesabında yazıb.

İ.Mask daxiliyanma mühərriklərini buxarla çalışan mühərriklərə bənzədib. O, elektrik ötürücüləri ilə müqayisədə hər iki mühərriki köhnəlmiş model adlandırıb.

Milli.Az

