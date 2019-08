Dörd yunan-Roma güləşçimizin dünya çempionatında rəqibi müəyyənləşib

Estoniyanın paytaxtı Tallində gənc güləşçilər arasında dünya çempionatı sona yaxınlaşır.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, altıncı yarış günündə 60, 67, 72, 82 və 97 kq-da çıxış edən yunan-Roma güləşçiləri mübarizə aparacaq. Bu gün həmin çəkilər üzrə püşkatma mərasimi keçirilib və güləşçilərimizin rəqibləri müəyyənləşib.

60 kq

1/8 final - Əsgər Əlizadə - Qunvoo Park (KOR)

67 kq

1/16 final - Adəm Hacızadə - Əhməd Fevzi Barahman (KSA)

72 kq

Təsnifat - Ülvi Qənizadə - Samvel Qriqoryan (ARM)

97 kq

Təsnifat - Xəyal Mehtiyev - Aleksandr Yevdokimov (UKR)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.