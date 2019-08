Huawei, EMUI 10 tətbiqinin yüklənəcəyi tarixləri açıqladı

Huawei-nin EMUI 10 interfeysi keçən həftə rəsmi olaraq təqdim edildi və istifadəçilər bu yeniləməni cihazlarında nə zaman görəcəklərini maraqlandılar. Belə ki, Huawei-nin rəsmi forumunda Android Q əsaslı EMUI 10, hansı telefonlara nə vaxt yüklənəcəyi açıqlandı.

Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, Huawei, keçən həftə öz əməliyyat sistemi olan EMUI 10 interfeysini təqdim etdi. Android Q əsaslı EMUI 10, yeni bir tətbiq qalereyası və rəqəmsal sağlamlıq tətbiqləri daxil olmaqla mövcud Huawei smartfonlarına yeniliklər gətirir. EMUI 10 interfeysinin ilk beta yeniləməsini Huawei P30 seriyası alacaq.

Huawei-nin rəsmi açıqlamasına görə, Huawei P30 və P30 Pro, 8 sentyabrda EMUI 10 yeniləməsini alacaq. Bundan sonra Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X və Mate 20 RS Porsche Design də yeniləmələri 2019-cu il sentyabr ayının sonlarında alacaqlar.

Honor cihazlarına gəldikdə isə, Honor 20 Pro, Honor V20 və Honor Magic 2 2019-cu il sentyabr ayınının sonunda Magic UI 3.0 yeniləməsini alacaqlar. Bütün bu beta versiyalar Android Q-a əsaslanır, buna görə də bu cihazların hamısı tezliklə Android-in son versiyasını işlədəcəkdir.

EMUI 10 yeniləməsi Huawei üçün böyük bir yeniləmədir, çünki cihazların performansını və axıcılığını artırır. Bu yeniləmə ilə şirkət hətta qaranlıq olmayan rejim tətbiqlərini qaranlıq rejimdə işləməyə məcbur edən bir xüsusiyyət təqdim edir.

Milli.Az

