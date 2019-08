2020-ci ilin hibrid Porsche Cayenne-i nümayiş etdirildi - VİDEO

"Porsche Turbo S E-Hybrid" krossoverinin yenilənmiş modeli hibrid quraşdırmaya malikdir. Avtomobilin gücü 670 at gücü səviyyəsinə çatıb.

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, müştərilərə kuzovunun tipi ilə fərqlənən iki modifikasiya təklif olunacaq.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, "Porsche Turbo S E-Hybrid"in kupe variantı hibrid olacaq. Bununla yanaşı, cəmi 3,6 saniyə ərzində 100 km sürət yığmaq mümkündür. Yeniliyin maksimal hərəkət sürəti 295 km/s-dan çox deyil.

"Porsche Turbo S E-Hybrid"in standart komplektləşməsində artıq karbon-keramik əyləclərdən istifadə olunub. Nəzərdə tutulan batareyaların gücü 40 kilometrə qədər yolu qət etməyə imkan verir. Hələlik, Amerika bazarında hibrid krossoveri 161 min dollardan başlayan qiymətlə əldə etmək mümkündür.

Milli.Az

