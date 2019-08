Xiaomi ilk smartfonun şərəfinə endirim təşkil edəcək

"Xiaomi" bir şirkət kimi 2010-cu ildə qeydiyyatdan keçib və 16 avqust 2011-ci ildə ilk "Xiaomi Mi 1" smartfonu təqdim olunub.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, ilk smartfonun ortaya çıxmasından səkkiz il keçib və hazırda Çin şirkəti dünyanın ən böyük istehsalçılarından biridir - "Xiaomi" markası altında yalnız smartfonlar deyil, televizorlar, noutbuklar, məişət texnikası və aksessuarlar da istehsal olunur.

İnsayderlərdən birinin sözlərinə görə, Çin istehsalçısı avqustun 14-dən etibarən məhsullarının böyük endirimli satışını təşkil edəcək. Aksiya "Mi 1"in ildönümünə həsr olunacaq.

Xatırladaq ki, "Xiaomi Mi 1" Android 4.1 çalışan MIUI buludu ilə işləyib.

Milli.Az

