WhatsApp Web-ə yeni xüsusiyyətlər gəlir

WhatsApp, sürətli mesajlaşma tətbiqinin Web versiyasına iki yeni xüsusiyyət gətirir. Xüsusiyyətlərdən biri söhbətə göndərilən etiketləri qruplaşdırmaq, digəri isə albom yaratmaq və asanlıqla göndərməkdir.

Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, WhatsApp-ın Web versiyasına böyük əhəmiyyət verilir. Şirkət, tətbiqin iOS və Android versiyaları üçün bir çox yenilik təklif edir, eyni zamanda WhatsApp Web-i də diqqətdə saxlayır.

"Albomlar" xüsusiyyəti, adından da göründüyü kimi, fotoşəkilləri albom halına gətirməyi və qarşı tərəfə göndərməyi asanlaşdırır. "Qruplaşdırılmış Etiketler" xüsusiyyəti isə söhbət zamanı göndərilən etiketlər daxildir. Bu xüsusiyyət effektiv olduqda oxşar stikerlər qruplaşdırılacaq və istifadəçilər daha rahat WhatsApp Web təcrübəsinə sahib olacaqlar.

WhatsApp Web üçün hazırlanan bu xüsusiyyətlərin sınaq prosesinin nə vaxt başa çatacağı və istifadəyə veriləcəyi hələ məlum deyil.

Milli.Az

