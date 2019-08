Vivo iQoo Pro 5G-nin xüsusiyyətləri TENAA bazasında peyda olub - VİDEO

"Vivo" şirkəti tezliklə "Vivo iQoo Pro 5G" smartfonunu bazara çıxaracaq. Smartfon artıq TENAA məlumatlar bazasında peyda olub.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, "Vivo iQoo Pro 5G" Snapdragon 855 Plus oyun prosessoru, UFS 3.0 fləş yaddaşı, 128-dən 512 GB-ə qədər quraşdırılmış yaddaşa malik olacaq.

Cihazın operativ yaddaşı 8 və ya 12 GB-a bərabərdir və o, Android 9 Pie ƏS-də işləyəcək. Modelin avtonomluğuna görə 4 410 mAs gücündə olan batareya cavab verəcək.

Smartfonda 6,41 düymlük ekran, həmçinin 48, 13 və 12 Mp sensorları olan üçlü əsas kamera təklif olunacaq.

Selfi üçün kamera 12 Mp ekran göstəricisinə malikdir. "Vivo iQoo Pro 5G"nin rəsmi təqdimatı avqustun 22-də xüsusi tədbir çərçivəsində keçiriləcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.