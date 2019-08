Gələn ay təqdim olunacaq yeni iPhone modelləri açıqlandı

Apple-ın yeni çıxacaq modellərinin adı bəlli olub. Apple-ın növbəti nəsil iPhone modellərini tanıdacağı gün üçün geri sayım başlayıb. Tarix yaxınlaşdıqca, telefon məlumatlarının sayı artmaqda davam edir.

Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, son məlumatlar Amazon və digər yerlərdə iPhone satan ESR şirkətindən gəlib. iPhone-un 2019-un'iPhone 11', 'iPhone 11 Pro' və 'iPhone 11 Pro Max' adlandırılacağını barədə məlumat verib. Bu məlumat ilk olaraq iPhonesoft.fr saytında yerləşdirilib.

ESR-in məhsul siyahısına baxdıqda, iPhone 11-in iPhone XR-in üst modeli olacağı deyilir. 6.1 düymlük LCD ekrana sahib olan cihaz iki kamera ilə gəlir.

İPhone 11 Pro olaraq adlandırılan modelin 2018 modellərindən olan iPhone XS-in yerinə keçdiyini deyən şirkət, kvadrat kamera modulu içərisində üç kamera linzasını yerləşdirəcək bir telefondan bəhs edir. 6.5 düymlük modelin də iPhone 11 Pro Max adlandırılacağı gözlənilir.

Təxminən iki-üç həftədən sonra təqdim ediləcək iPhone modellərinə maraq hələ də zirvədədir. iPhone 11 haqqında yeni məlumatlarla sizi tanış edəcəyik.

Nigar Həsənova

Milli.Az

