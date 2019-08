İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemi olan “Dəmir qübbə” Qəzza bölgəsindən atılan raketi zərərsizləşdirib.

Report xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Nazirliyi “Twitter” də məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Sderot şəhəri yaxınlığından atılan raket atışından sonra hava həyəcanı siqnalı işə düşüb.

“Xöşbəxtlikdən “Dəmir Qübbə” hava hücumundan müdafiə sistemi atılan raketi zərərsizləşdirib”, - deyə məlumatda bildirilir.



