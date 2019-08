Oteldə DƏHŞƏTLİ YANĞIN: 8 ölü, 10 yaralı - FOTO/VİDEO

Ukraynanın Odessa şəhərindəki “Tokio-Star” otelində güclü yanğın baş verib.

Publika.az “112 Ukrayna” telekanalının saytına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində azı 8 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb.

Otelin ikinci mərtəbəsindən başlayan yanğın 1000 kvadratmetr sahəni əhatə edib. Yanğınsöndürənlərə yanğının söndürülməsi üçün 3 saata yaxın vaxt lazım olub.

Yanğının söndürülməsinə 65 xilasedici və 13 texnika cəlb olunub. Hadisənin başvermə səbəbləri hələlik məlum deyil, hadisə yerində operativ qrup işləyir.

