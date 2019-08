Əməkdar artist Miri Yusif ailəsi ilə birlikdə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, fotoda onun xanımı Nərgiz, qızı Adel, oğulları Mir Cahid və Mir Hüseyn yer alıblar.

"Bacardığınız qədər vaxtınızı ailənizlə keçirin. Çünki, heç kim bilmir bizi sabah nələr gözləyir" deyə, müğənni paylaşımda qeyd edib.

(axşam.az)

