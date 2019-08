Xalq artisti Afaq Bəşirqızı ad günündə sosial mediada yeni paylaşım edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa nəvələri Bəşir və Əhmədpaşa ilə fotolarını yayıb.

Qeyd edək ki, bu gün aktrisanın 64 yaşı tamam olur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.