Əməkdar artist Aybəniz Haşımova gənclik fotosunu yayıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o paylaşıma "Heyf səndən gəncliyim" deyə yazıb. Sənətçi gəncliyindən bu yana atılan bütün addımlarını uğurlu hesab etdiyini bildirib. "Gəncliyimin bütün addımlıarı uğurlu və yadda qalan olub. Şükür bu gün də hər addımımız uğurludur. Sadəcə cizgilər yaşlandıqca insan kövrəlir" deyə, qeyd edib.

Müğənninin fotosu böyülk maraqla qarşılanıb. İzləyicilər onun indi daha gözəl olduğunu deyiblər.

Milli.Az

