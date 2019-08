Kubanın qərbində ildırım vurması nəticəsində 5 nəfər ölüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, ölənlərin ikisi azyaşlı uşaqlardır.

Onların cəsədi ağacın altında tapılıb. Hadisə yerinə yerli hakimiyyət nümayəndələri də gəlib.

Milli.Az

