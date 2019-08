Keçmiş telejurnalist İlqar Vəlioğlu bir zamanların məşhur serialı "Yaprak dökümü"nün çəkildiyi evdən fotolar paylaşıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Türkiyədə istirahətdə olan Vəlioğlu serialın çəkildiyi ünvana baş çəkib və fotolar çəkdirib.

Qeyd edək ki, sözügedən serial İstanbulun məşhur yerlərindən olan Beylerbeyində çəkilib.

