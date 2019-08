Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə Nişnianidze küçəsində yerləşən yaşayış binasının ikinci mərtəbəsində eyvan uçub.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb.

Bədbəxt hadisə zamanı həmin şəxslərin hamısı eyvanda olub. Olay yerinə cəlb olunan xilasedicilər xəsarət alan şəxsləri dağıntılar altından çıxarıblar. Onların hamısı yüngül xəsarətlər alıblar və xəstəxanaya çatdırılıblar.

Xəsarət alanların üçünün əcnəbi olduğu bildirilir. (Report)

