"Survivor"un ən məşhur iştirakçısı Bakıya gəldi - Görün kimlə görüşdü - FOTO

TV 8 ekranlarında yayımlanan dünyada məşhurluq qazanan "Survivor" yarışının 2016-cı ildə çempionu olan Avatar ləqəbli Atakan Bakının qonağıdır.

Milli.Az xəbər verir ki, türk idmançını Bakıya, onun tərəf müqavili olan məşhur "K1" döyüşçümüz Zabit Səmədov dəvət edib.

Zabit Atakanla fotosunu paylaşaraq "Xoş gəldin, qardaş", türk idmançı isə eyni fotonu instaqram hesabından təqibçiləri ilə bölüşərək "Azərbaycanın adını dünyaya duyuran böyük çempion" sözlərinə yer ayırıb.

Bu da dostların sözügedən fotosu:

