Məşhur Hollivud ulduzu Piter Fonda vəfat edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 1969-cu ildə çəkilən "Easy Rider" filmi ilə yaddaşlarda qalan aktyor 79 yaşında ağciyər xəstəliyi səbəbi ilə dünyasını dəyişib.

Onun baş rolda oynadığı "Easy Rider" müstəqil kinonun ən yaxşı nümunələrindən biri hesab edilir. Denis Hopperin rejissorluğunu etdiyi film Hollivud stüdiyalarına bağlı layihələrə rəqib olaraq çəkilmişdi.

