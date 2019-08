Ötən həftə məscidə silahlı hücum təşkil edən şəxs etiraf etdi

Norveçdə məscidə hücum edən şəxs cinayəti qəbul edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Norveçin Barum şəhərində Əl-Nur İslam Mərkəzi məscidinə terror hücumu səbəbi ilə tutulan 21 yaşlı Filip Manshaus günahını qəbul edib. Norveç televiziyası "NRK"a açıqlama verən vəkil Unni Fries müvəkkilinin danışmağa qərar verdiyini və polisin suallarını cavablandırdığını deyib.

Qeyd edək ki, Osloda cinayət və türror hücumu iddiaları ilə məhkəməyə çıxarılan Manshaus iddiaları rədd edərək susmuşdu. Onun avrustun 10-da məscidə silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər yaralanmışdı.

