Madonnanı Madonna edən səhnə performansları - FOTO

"Popun kraliçası" hesab edilən Madonnanın bu gün 61 yaşı tamam olur.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bu yaşında Madonnanı Madonna edən və hafizələrdə qalan bəzi performansları və fotolarını təqdim edirik.

62 yaşına qədəm qoyan "Pop kraliçası" bu günədək çıxış etdiyi səhnələrdə unudulmaz anlara imza atıb. Öz qeyri-adi hərəkətləri, üzləşdiyi ən çətin anlardan belə çıxış vəziyyəti tapması ilə Madonna özünə rəğbət qazandırıb. O, səhnədəki möhtəşəm şouları zamanı qəzaları ilə də yaddaşlarda qalıb.

İndi sizlərə onun ən yada qalan fotolarının bəzilərini tədqim edirik. Məsələn 2003-cü ildə MTV-də Musiqi mükafatlarının təqdimatı zamanı Britney Spearsla birlikdə ifa etdikləri mahının ortasında bir-birini öpməsi bütün dünyanı çaş-baş vəziyyətə salıb.

Madonna elə həmin gecədə Christina Augilera ilə də öpüşüb. Amma bu öpüş Britney Spearslə öpüş kimi müzakirə predmeti olmayıb.

1984-cü ildə uzun gəlinlik paltarında səhnəyə çıxan Madonna dikdabanı paltara ilişərək yıxılır. Buna baxmayaraq sənətkar halını pozmadan ifasını davam etdirir və bu yıxılmağını səhnə performansının bir parçası kimi göstərir.

1990-cı ildə fransız Rönesans paltarı ilə rəqsi ən çox yadda qalan performanslardan biri olub.

2015-ci ildə Brit mükafatlarının təqdimatı zamanı səhnədə rəqs edənlərin birinə dəyərək səhnədən yıxılsa da, ifasına ara verməyib. Belə faktları uzatmaq olar. O məhz belə qeyri-adi, gözlənilməz addımlar atması, eyni zamanda üzləşdiyi çətin vəziyyətlərdən çıxış yolu tapması ilə hər zaman tamaşaçıların rəğbəti qazanaraq yaddaşlarda qalıb.

Milli.Az

