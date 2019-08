46 yaşlı alman model Haydi Klum 29 yaşlı əri Tom Kaulitz ilə bal ayına gedib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, cütlük İtaliyada dincəlir. 4 uşaq anası olan model sosial şəbəkədə foto paylaşmağı da yaddan çıxarmır.

Milli.Az

