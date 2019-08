Yaponiyada şiddətli qasırğa və yağışlar davam edir.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, ölkədə Krosa tayfunu nəticəsində 3 nəfər ölüb, 50 nəfər yaralanıb.

Hava şəraiti ilə bağlı ölkədə insanlara xəbərdarlıq edilib. Ümumilikdə 7 min nəfər bölgələrdən təxliyə edilib.

