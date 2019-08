İspaniya La Liqasında 2019/2020 mövsümü start götürüb.

Milli.Az xəbər verir ki, ilk turun açılış matçında son çempion "Barselona" səfərdə "Atletik"ə 0:1 hesabı ilə uduzub.

"Atletik" - "Barselona" - 1:0

Qol: Arits Aduris, 89

Milli.Az

