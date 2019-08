Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə paylaşdığı fotolarla yenidən diqqət mərkəzindədir.

Publika.az xəbər verir ki, cazibədar aktrisanın açıq-saçıq geyimdə paylaşdığı fotolar izləyicilərinin müzakirələrinə səbəb olub. Fotolar aktrisanın izləyiciləri tərəfindən bəyənilib.

Nəsrin gecə paltarında çəkdirdiyi fotolarını "Xəbərlərə gülürəm" şərhi ilə paylaşıb.

