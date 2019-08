Türkiyənin İstanbul şəhərində yaşayış binalarının birində partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayışa qaz sızması səbəb olub.

Hadisə nəticəsində bir nəfər həlak olub. Partlayışdan sonra binada yanğın başlayıb.

Binanın sakinləri təxliyə edilib. (Trend)



