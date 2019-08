Xına gecəsində faciə baş verib.

Milli.Az Sputnik Türkiyəyə istinadla xəbər verir ki, Türkiyənin Samsun şəhərinin Çarşamba qəsəbəsində təşkil olunan xına mərasimində atışma olub.

Qız tərəfi ilə oğlan tərəfi arasında yaranan mübahisə silahlı münaqişə ilə bitib. Tüfəngdən açılan atəş nəticəsində 1-i uşaq, 4-ü qadın olmaqla 7 nəfər yaralanıb.

Yaralılar Samsun şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Onların vəziyyəti ağırdır.

Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

