Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə yeni fotoları ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın paylaşdığı açıq-saçıq fotolar izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Nəsrin yataq paltarında çəkdirdiyi fotolarını İnstaqram hesabından paylaşaraq "Xəbərlərə gülürəm" şərhini yazıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

