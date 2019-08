Elnarə Xəlilovaya VƏZİFƏ VERİLDİ - Leytenant oldu - FOTOLAR

Müğənni Elnarə Xəlilova yeni görüntüsü ilə hər kəsi təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanım ifaçı Azərbaycan Respublikası Sərhəd Qoşunlarının uniformasında çəkdirdiyi şəkillərini İnstaqram hesabından paylaşıb.

Bunu görən təqibçilərindən birinin "DSX-da işləyirsiniz?" sualına Elnarə "Bəli", digərinin "DSX leytenantısınız? Yoxsa sadəcə forma?" sualına isə müğənni "Leytenantıyam" cavabı ilə həmkarlarını da məəttəl qoyub.

Bu da xanım sənətçinin zabit formasında çəkdirdiyi fotoları:

(Milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.