Tərtər rayonunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

“Report” xəbər verir ki, hadisə rayonun Bəyimsarov kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, “VAZ-21099” markalı avtomobil yolu keçmək istəyən piyada Zaur Hümbətovu vurub.

Yaralı Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.