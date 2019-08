Türkiyənin İstanbul şəhərində yaşayış binalarının birində partlayış baş verib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 6 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində qaz sızması səbəbindən baş vermiş partlayış nəticəsində evin divarları dağılıb və bir nəfər xəsarət alıb.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirlib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

