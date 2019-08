Sibel Canın Londonda təhsil alan qızı Melisa Ural iş dünyasına addım atıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, gənc qız rəfiqəsi ilə birlikdə şirkət qurub. Bir neçə firma ilə işləyəcək şirkət sosial media sahəsində fəaliyyət göstərəcək.

Melisa eyni zamanda uzun zamandır anasının sosial hesablarını da idarə edir.

