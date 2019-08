"Övladım olsa, başıma bəla olacaq" - FOTO

Türkiyənin tanınmış aktrisası Billur Kalkavan ana olmaq istəmədiyini dilə gətirib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, 57 yaşlı aktrisa bu barədə öz ölkəsinin mətbuatına danışıb:

"Belə bir gözləntim olmadı. Övlad gözləyən doğar. Bir də analıq müdhiş duyğudur. Mən həyatımı belə bir bəlaya salmaq istəmərəm. Uşaq məsələsi çox çətin bir işdir. Mən neçə yaşıma gəldim, hələ də anamın başına bəlayam. Deməli övladım olarsa, o da mənim başıma bəla olacaq".

Qeyd edək ki, Billur Kalkavan 10 ildir ki, özündən 22 yaş kişik 35 yaşlı Buğra Bahadırlı ilə birliktə yaşayır. Bundan öncə aktrisa bir müddət özündən 12 yaş kiçik Kənan Doğulu sevgili olub.

