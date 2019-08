Türk müğənnisi Serdar Ortaçla bir neçə gün öncə boşanan Xloye Louqnan anası ilə tətilə çıxıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, qızına dəstək olmak üçün İrlandiyadan İstanbula gələn 43 yaşlı Lusi görənləri heyrətləndirib. Xloye anası ilə birlikdə tətildən fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb. İzləyicilər isə modelin anasının çox gənc olduğunu və iki bacı kimi göründüklərini yazıblar.

Qeyd edək ki, Serdarın keçmiş qayınanası özündən 6 yaş kiçikdir.

