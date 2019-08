Azərbaycan ordusunun Xəzərdə itkin düşən pilotu Rəşad Atakişiyevin toydan görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə "MİQ-29" qırıcı təyyarəsinin Xəzərə düşməsi nəticəsində itkin düşən pilotumuz Rəşad Atakişiyevin toyda oynaması anları əks olunub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

