Fransa klubu Zubirlə maraqlandığını təsdiqlədi

Fransa ikincu liqa təmsiliçisi "Genqam" klubunun baş məşqçisi Patris Lair "Qarabağ"ın futbolçusu Abdullah Zubirin transferi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, o, Mərakeş əsilli fransalı futbolçu ilə maraqlandıqlarını təsdiqləyib.

Fransalı məşqçi 28 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə yanaşı, başqa bir oyunçunu da istədiklərini söyləyib: "Qarşıdakı günlərdə yaxşı xəbərlərin olacağına ümid edirəm. Bir neçə oyunçunu gözləyirəm. Abdullah Zubir və El Hacı Ba bizim maraqlandığımız futbolçulardır. Ancaq hələ ki , dəqiq bir şey yoxdur".

Xatırladaq ki, Zubir "Qarabağ"a ötən ilin yayında Fransanın "Lans" klubundan fransfer olunb. Onun Ağdam klubu ilə müqaviləsi 2020-ci ilin iyuluna başa çatır.

Milli.Az

