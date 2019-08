Yaşı 14-dən yuxarı olanlarla cinsi əlaqə təcavüz sayılmayacaq - QANUN

Belçika konstitusiyasının təcavüzlə bağlı maddəsində bəzi dəyişikliklər edilib.

Artıq yaşı 14-dən yuxarı olan şəxslər bir-biri ilə könüllü şəkildə cinsi əlaqədə olsa, bu, təcavüz sayılmayacaq.

Lakin yaşı az olan şəxsin cinsi əlaqədə olduğu adam ondan ən çoxu 5 yaş böyük olmalıdır. Məsələn, 14 yaşındakı qız 18 yaşlı oğlanla cinsi əlaqədə olarsa bu adi hal, 25 yaşlı oğlanla cinsi əlaqədə olarsa, pedofillik və təcavüz kimi qiymətləndiriləcək.

Qeyd edək ki, əvvəllər Belçikada bu məsələdə yaş həddi 16 idi. (milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.