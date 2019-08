Messinin rekordu təkrarlanıb, "Barselona" son 11 ildə ilklə üzləşib

“Barselona” klubu son 11 ildə bir ilklə üzləşib.

Metbuat.az bildirir ki, son çempion La Liqanın birinci turunda “Atletik”lə səfər matçında uduzub.

Ernesto Valverdenin yetirmələri 0:1 hesablı məğlubiyyətə üzülüblər. Bunadək son 10 mövsümdə katalonlar startda qalib gəlirdilər. “Barselona” ilk turdakı son xal itkisi ilə 2008-ci ildə üzləşib. Həmin vaxt “Numansiya” adlı-sanlı rəqibini 1:0 hesabı ilə yenib.

“Atletik”in qələbə qolunu vuran Atits Aduris isə rekorda imza atıb. O, İspaniya çempionatları tarixinin Lionel Messiyə məxsus rekordunu təkrarlayıb. A.Aduris ardıcıl 15-ci mövsümdə qol sevinci yaşayıb.

2005/06 mövsümündən başlayaraq La Liqada hər çempionatda ən azı bir dəfə rəqib qapısına yol tapan hücumçu argentinalı ilə şərikdir. Lakin ilk turu zədə səbəbindən buraxan L.Messi 16-cı mövsümündə qol vurmaqla rekordu yeniləmək imkanına da malikdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.