"Atletiko"nun 2019/2020 mövsümü üçün əsas kapitanı müəyyənləşib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, kapitanlı sarğısını Koke taxacaq. O, hansısa səbəbdən meydana çıxmasa, sarğı Yan Oblaka həvalə olunacaq.

Əgər adları qeyd olunan futbolçular da oynamasa, o zaman əsas kapitan Xose Mariya Ximenes və ya Saul Niqes olacaq.

Qeyd edək ki, "Atletiko" La Liqada ilk oyununu avqustun 18-i "Xetafe"yə qarşı keçirəcək.

Milli.Az

