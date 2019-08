13 ildən artıqdır ki, yayımlanan "Arka Sokaklar" serialında ayrılıq yaşanıb.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, ekran işində Metin Çoban obrazını canlandıran gənc aktyor Furkan Göksel serialla yollarını ayırıb.

O, bu barədə məlumatı şəxsi Instagram hesabından verib.

"Mənim üçün ayrılan vaxt bitdi", - deyə o, şəxsi Instagram hesabında yazıb.

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.