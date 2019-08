Dünyaca məşhur model Adriana Lima Amerika vətəndaşı olub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Adriana instaqram səhifəsində məlumat yayıb.

Uzun illərdir ABŞ-da yaşayan və fəaliyyətini davam etdirən braziliyalı model vəkili ilə foto paylaşaraq onun üçün önəmli bir gün olduğunu vurğulayıb.

A. Lima artıq ABŞ vətəndaşı olduğunu elan edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.