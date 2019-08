Əməkdar artist Aybəniz Haşımova gənclik şəklini sosial şəbəkədə yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təxminən 30 il öncə çəkilmiş bu foto sənətkarın izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Aybəniz Haşımovanın 52 yaşı var.

